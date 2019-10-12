Мэрия Владивостока через суд планирует снести дом главного редактора Deita.ru

Из сообщения, опубликованного мэрией Владивостока, следует, что на основании жалобы чиновники провели проверку и установили, что здание зарегистрировано как двухэтажное, «но по факту является трехэтажным объектом». При этом «разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства по указанному адресу не выдавалось».

«Правовое управление администрации Владивостока инициировало иск в суд о признании объекта капитального строительства с кадастровым номером (…), расположенного в районе ул. Березовая, д. 6а, самовольной постройкой с последующим сносом.

Также из открытых источников стало известно, что по указанному адресу работает редакция ООО "Дейта.ру", юридическим адресом которого является ул. Суханова, 3, оф. 76. При этом на Березовой, 6а расположен индивидуальный жилой дом и договор на электроснабжение заключен на физическое лицо, получающее к тому же субсидию на электроэнергию.

Администрация города обратилась в ПАО "ДЭК" с просьбой провести проверку по этому факту и дать ответ, почему редакция, которая осуществляет коммерческую деятельность, оплачивает электроэнергию как физлицо», – говорится в сообщении мэрии.

В редакции издания отреагировали на действия власти. На сайте Deita.ru 11 октября была опубликована статья «Мэрия Владивостока объявила войну СМИ». В ней указывается, что дом, который администрация планирует снести, является жилым и принадлежит главному редактору агентства. Право собственности на объект зарегистрировано в установленном порядке.

На фотографиях, опубликованным изданием, дом – двухэтажный с мансардой.

Редакция приморского СМИ полагает, что интерес мэрии к законности строительства здания связаны с профессиональной деятельностью агентства.

«В последнее время журналисты Deita.ru работают над рядом расследований относительно деятельности некоторых структур администрации Владивостока и лично мэра Гуменюка, направив несколько запросов в прокуратуру», – сообщает издание.

Информацию о субсидии на электроэнергию в агентстве называют недостоверной. Также опровергаются сведения о том, по адресу дома главного редактора зарегистрировано ООО «Дейта.ру» .

«Никакое ООО по данному адресу не зарегистрировано. Учредителем интернет-издания является ООО "Дальневосточный центр политических исследований"», – пояснили Амур.инфо в агентстве. При этом редакция, как и указано на сайте, зарегистрирована на улице Березовой. Но это не противоречит законодательству. Большая часть малого бизнеса в стране регистрирует предприятия по домашнему адресу, это законно – сообщили в Deita.ru.