Гороскоп 12 октября: Близнецы переосмыслят прошлое, у Дев интриги, а Козероги будут рисковать

Восход Солнца: 06:46

Заход Солнца: 17:46

Солнце в Весах.

Овен. Общительность и коммуникабельность заметно усилятся, что позволит привлечь к проектам новых партнеров. Возможно появление влиятельных людей, которые на долгое время станут вашей поддержкой. Вечером вероятны неожиданные проблемы, которые хоть и не отразятся на общем течении дел, но могут существенно затормозить все начинания.

Телец. Сатанинский день, связанный с травлей, преследованием, столкновением с разгневанным недругом. Отвага, граничащая с безрассудством, или необдуманные поступки могут стать причиной неприятностей и даже создать опасность для здоровья. Никому не рассказывайте о своих планах, избегайте прогулок в одиночестве, темноты.

Близнецы. Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют свойственную вам нежность и тонкость чувств. Некоторая инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Рак. Неблагоприятный день. Партнерские отношения будут возрастать, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения, особенно у мужчин-Раков. Однако звезды предостерегают от измены, тайного недоброжелательства или открытой агрессии. В сфере профессиональной деятельности сконцентрируйтесь на самом главном и постарайтесь не отвлекаться на мелочи.

Читайте также

Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги

Лев. Неблагоприятный день. Звезды советуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с Вами.

Дева. Критический день, связанный с самозащитой, отстаиванием жизненных принципов и взглядов. Воздержитесь от активной деятельности, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. В общении с дальним окружением вероятны интриги и разочарования. Избегайте темноты и уединения.

Весы. Тяжелый и опасный день. Сегодня Ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте. Возможно, что у Вас появятся новые планы на ближайшее будущее, однако рассказывать о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей.

Скорпион. Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. На службе следует быть крайне осторожным и внимательным. Это не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Сегодня лучше не вмешивайтесь ни в какие споры, так как Вас могут сделать виноватым. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Читайте также

Гороскоп на октябрь 2019 года: у Весов глобальные изменения в жизни, а Близнецы найдут компромисс

Стрелец. Этот день может пройти под знаком защиты своих интересов. Многие представители из Стрельцов могут испытывать осложнения с партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично. При выполнении этих условий день может быть благополучным. Значительно укрепится авторитет.

Козерог. Противоречивый день. Первая половина дня может быть бесцветной и безрадостной. К вечеру положение может измениться. Вероятно событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Не бойтесь рисковать.

Водолей. Этот день благоприятен для проявления милосердия, помощи, исцеления. В вашем участии и сострадании будут нуждаться все окружающие вас люди – коллеги, друзья и близкие. Полезно начать комплекс оздоровительных мероприятий, курс интенсивной терапии.

Рыбы. Вероятно, близкие родственники вновь создадут для вас проблему Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать. Самое время позаботиться о своем здоровье. Разногласия в семье могут привести к нервным срывам.

Астролог: Вальдемар Небоходцев