Умер космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября. Он скончался в Москве на 86-м году жизни.

Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова. «Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», – сказала Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

В 2016 году Алексей Леонов приезжал в Амурскую область вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Это было накануне Дня космонавтики, 11 апреля. А 12 апреля тогда еще в городе Углегорске, ныне Циолковском, они приняли участие в масштабных мероприятиях, посвящённых празднованию 55-летия полёта в космос Юрия Гагарина.