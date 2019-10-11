Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость
сегодня, 20:49 1

Умер космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

Умер космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
Фото: twitter.com

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября. Он скончался в Москве на 86-м году жизни.

Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова. «Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», – сказала Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

В 2016 году Алексей Леонов приезжал в Амурскую область вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Это было накануне Дня космонавтики, 11 апреля. А 12 апреля тогда еще в городе Углегорске, ныне Циолковском, они приняли участие в масштабных мероприятиях, посвящённых празднованию 55-летия полёта в космос Юрия Гагарина.

Просмотров всего: 64

#происшествия

распечатать


В России и мире

Милонов хочет ввести в России химическую кастрацию для педофилов

Происшествия

Идет розыск амурчанина, сбросившего женщину с шестого этажа в Благовещенске
Происшествия

В Амурской области ищут грибника с татуировкой в виде паука
Происшествия 1

В Благовещенске осужден наркозависимый автомобилист
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Деков

    Деков
    6 минут назад

    ушла гордость России

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь