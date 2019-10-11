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11октября
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В Благовещенске прошел первый фестиваль памяти Марины Цветаевой

В Благовещенске прошел первый фестиваль памяти Марины Цветаевой

Поэту Марине Цветаевой 10 октября в Благовещенске был посвящен отдельный вечер. Творческая гостиная «Зелёная лампа Амура» провела первый цветаевский музыкально-поэтический фестиваль «Красною кистью рябина зажглась…». Он приурочен к 127 дню рождения поэта.

Вместе в этот вечер собрались поэты, писатели, преподаватели, художники, певцы и журналисты, а также любители поэзии.

О жизни и судьбе, семье, интересах и творчестве Цветаевой гостям напомнила Наталья Лаптева, преподаватель русского языка и литературы, аспирант БГПУ. Она же стала и председателем жюри цветаевского фестиваля. Судейская коллегия была большая и представительная – 14 человек. В их числе была, например, начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько, члены Союза писателей России Александр Бобошко, Николай Левченко, Надежда Фазилова, Александр Курако и другие. Был популярный в Благовещенске ведущий шоумен Макс Радман.

Конкурс чтецов цветаевских стихов был довольно конкурентным. В нем участвовали 15 человек, люди разных занятий и возрастов. Однако всех объединяло одно: у них было любимое стихотворение Марины Цветаевой, которое захотелось прочесть на публике.

Конкурс продолжался больше часа. Пока жюри подводило итоги, авторское читали зрители. В результате абсолютным лидером в чтении стихов стал известный благовещенский чтец Владимир Шатковский. Второе место жюри присудило Полине Мозолевской, третье – Дмитрию Максюкову. Еще три участника, чьи оценки были близки к лидерам, получили в подарок книги со стихами Цветаевой и Пастернака.

Организаторы хотят сделать фестиваль традиционным. Подробнее читайте в разделе «Культпросвет».

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#культура

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Комментарии
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  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    19 минут назад

    Спасибо вам, друзья, что рассказали о нас здесь, в новостях.

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    7 минут назад

    Подробнее читайте в разделе «Культпросвет».

  • geka22

    geka22
    5 минут назад

    Судя по тому, что ее собственная малолетняя дочь умерла от голода в детском доме, та еще была тварь.

  • geka22

    geka22
    5 минут назад

    Фестивальщики емана

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