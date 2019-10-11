В Амурской области подорожали пустырник, глицин, йод и анальгин

Амурстат сообщил об изменении средних потребительских цен на медикаменты в Приамурье в июле-сентябре 2019 года. Индекс потребительских цен на медикаменты в Амурской области в третьем квартале 2019 года составил 101,4 %. Больше всего подорожал пустырник, а подешевел сульфацетамид.

В третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом повышение цен наблюдалось на настойку пустырника на 11,5 %, глицин – на 10 %, офтан катахром – на 7,3 %, бисопролол – на 6,7 %, винпоцетин – на 6,6 %, амоксициллин – на 6,1 %, кетопрофен – на 4,9 %, галазолин, анальгин отечественный, гипотиазид, лоратадин, йод – на 3,4 %-4,5 %.

Вместе с тем снизились цены на сульфацетамид на 4,3 %, поливитамины без минералов отечественные – на 3,9 %, эссенциале форте Н, эналаприл – на 2,3 %, аспирин отечественный – на 2,2 %.