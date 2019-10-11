Администрация Райчихинска «забыла» про 68 миллионов рублей

Администрация Райчихинска нарушила Бюджетный кодекс РФ. Это установила прокуратура. Выяснилось, что в муниципальную программу по модернизации жилищно-коммунального комплекса не было внесено софинансирование, предусмотренное в бюджете области на 2019 год. В итоге администрацией не были учтены почти 68 миллионов рублей.

Эти деньги предназначены для компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций и ремонта городских объектов ЖКХ. По информации прокуратуры, это нарушение могло повлечь препятствия при выделении денежных средств из областного бюджета и стать причиной невыполнения программных мероприятий.

По результатам проверки прокурор города на незаконный правовой акт принес протест, по результатам рассмотрения которого в муниципальную программу внесены изменения и учтены объемы субсидий из бюджета Амурской области.