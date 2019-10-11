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11октября
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сегодня, 19:29 1

Администрация Райчихинска «забыла» про 68 миллионов рублей

Администрация Райчихинска нарушила Бюджетный кодекс РФ. Это установила прокуратура. Выяснилось, что в муниципальную программу по модернизации жилищно-коммунального комплекса не было внесено софинансирование, предусмотренное в бюджете области на 2019 год. В итоге администрацией не были учтены почти 68 миллионов рублей.

Эти деньги предназначены для компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций и ремонта городских объектов ЖКХ. По информации прокуратуры, это нарушение могло повлечь препятствия при выделении денежных средств из областного бюджета и стать причиной невыполнения программных мероприятий.

По результатам проверки прокурор города на незаконный правовой акт принес протест, по результатам рассмотрения которого в муниципальную программу внесены изменения и учтены объемы субсидий из бюджета Амурской области.

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#ЖКХ #закон #Райчихинск

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Комментарии
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  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Ну что сказать. Двоечники во власти города! А отличникам откуда взяться? Народ убегает из города в лучшие места. Вот и берут на работу в администрацию "из того что было". Так что для прокуратуры там надзор за работой администрации должен быть коуглосуточный

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