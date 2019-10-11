Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость
сегодня, 18:30 0

В Приамурье главе КФХ дали землю под животноводство, а он начал строить жилье

В Приамурье главе КФХ дали землю под животноводство, а он начал строить жилье
Фото: pravo.moe

В Константиновском районе прокуратура установила нарушения земельного законодательства. Администрация района заключила с главой местного КФХ договор аренды земельного участка, который относится к категории земель сельхозназначения, под животноводство. В нарушение Земельного и Градостроительного кодексов РФ, предприниматель использовал участок не по целевому назначению – он начал строить там жилой дом.

В ходе выездной проверки и опроса лиц установлено, что на земельном участке инициировано строительство двухэтажного жилого дома для постоянного проживания. При этом какой-либо разрешительной документации главой КФХ в установленном законом порядке получено не было.

По результатам проверки прокурор Констаниновского района в отношении главы КФХ возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью».

Тамбовский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Амурской области, рассмотрев административный материал, привлек виновное лицо к ответственности в виде штрафа 100 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ «Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Амурской области».

Одновременно с этим прокурор главе Константиновского района внес представление по факту ненадлежащего земельного контроля при использовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Требования прокурора рассмотрены и удовлетворены. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора Константиновского района.

Просмотров всего: 107

#закон

распечатать


Общество 1

Благовещенцы недовольны захватом парковочных мест во дворах
Происшествия

Пограничники изъяли в Благовещенске рога сайгака и лапы медведя

Происшествия 8

Амурчане застрелили 5-месячного косуленка и легли спать
Происшествия 8

В Амурской области возбудили уголовное дело о вандализме из-за надписей о Путине
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь