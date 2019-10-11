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11октября
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Встреча с космонавтом, космическое ГТО и кинопоказ: в Приамурье пройдет космофест

Встреча с космонавтом, космическое ГТО и кинопоказ: в Приамурье пройдет космофест

С 17 по 18 октября 2019 года на территории Амурской области пройдет V Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный». Площадки космофеста будут развернуты в «Точке кипения» и на территории Амурского государственного университета.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в Амурском государственном университете. Здесь же соберутся на совещание члены экспертного комитета по проекту микроспутника Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК).

Традицией Космофеста стало проведение открытых встреч гостей фестиваля с его участниками и жителями города. В этом году организаторы приглашают на открытую встречу с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Владимиром Александровичем Джанибековым,. Встреча начнется в 14:00 17 октября в актовом зале АмГУ.

На площадках университета развернется интерактивно-выставочное пространство, посвященное истории и перспективам развития ракетно-космической отрасли (главный корпус АмГУ, 2 этаж, читальный зал).

В рамках космического кинопоказа организаторы предлагают к просмотру два фильма: художественный фильм «Колыбель», первый в России художественный фильм о современной космонавтике и документальный фильм о претендентах в отряд космонавтов «Путь в небо». Кинопоказ пройдет в актовом зале АмГУ.

Ведущие специалисты предприятий ракетно-космической отрасли, представители научного сообщества встретятся в Точке кипения на стратегической сессии, посвященной перспективам развития космодрома Восточный. Здесь же будет работать всероссийская научно-образовательная конференция «Космонавтика: наука и образование».

Юные участники космофеста встретятся на едином космическом уроке с летчиками-космонавтами, и померяются силами на соревновании «Космическое ГТО». Для них будут работать площадки по ракетостроению и 3D-моделированию, робототехнике, психологической подготовке будущих космонавтов и многое другое.

Второй день фестиваля пройдет в городе Циолковский.

За время работы фестиваля в нем приняли участие более 5 000 участников представителей молодежных сообществ из разных субъектов Российской Федерации. Проект реализуется с 2015 года в Дальневосточном федеральном округе Амурским государственным университетом совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Амурской области.

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#космос

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