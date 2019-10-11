Главе Поярковского сельсовета грозит уголовное наказание

Администрацию Поярковского сельсовета с февраля этого года через суд пытаются заставить заменить пришедший в негодность водогрейный котел, который отапливает жилые дома, а также социально значимые объекты – школу № 1 и районную поликлинику. Но никакие меры до сих пор приняты не были.

После отправки очередного требования об исполнении решения суда, приставы заявили, что главе сельсовета грозит уголовное наказание. По информации судебных приставов, прокурор Михайловского района ещё в начале этого года направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации Поярковского сельсовета незаконным. Решением Михайловского районного суда от 15 февраля 2019 года требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. На администрацию Поярковского сельсовета возложена обязанность произвести замену вышедшего из строя котла. Исполнительный документ направлен в службу судебных приставов.

По данному факту в отделе судебных приставов по Михайловскому району было возбуждено исполнительное производство. Администрация Поярковского сельсовета неоднократно обращалась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда. Учитывая социальную важность заявленных требований и приближающийся отопительный сезон, в начале августа в очередной отсрочке судом было отказано. Однако решение суда администрацией муниципального образования так и не было исполнено.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление об взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а в отношении главы Поярковского сельсовета составлен и рассмотрен протокол по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Должнику было вручено повторное требование и установлены сроки для исполнения решения суда, но и в течение нового срока решение не было исполнено. В данный момент на рассмотрении находится второй протокол по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ. Если решение суда будет вновь проигнорировано, то к главе муниципального образования будут применены меры уголовно-правового характера.

В виду высокой социальной значимости данное исполнительное производство находится на постоянном контроле судебных приставов и органов прокуратуры, отметили приставы.

Дозвониться до главы сельсовета за комментарием по данной ситуации корреспонденту ИА «Амур.инфо» не удалось. В пресс-службе амурского УФССП пояснили, что все это время заменить котел на новый администрация не могла по разным причинам, в том числе финансовым.