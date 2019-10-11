Милонов хочет ввести в России химическую кастрацию для педофилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва» заявил, что наказание для тех, кто совершил убийство ребенка, должно быть более жестким.

«Химическую кастрацию мы давно обсуждаем, и как вариант для тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, конечно, эту меру можно применять», – сказал парламентарий.

За таким людьми, по мнению Милонова, после освобождения следует пристально наблюдать. В том числе не позволять им работать в детских учреждениях.

Также предложили создать единую базу для всех, кто хоть раз подозревался или совершал насилие над детьми, сообщает «360».