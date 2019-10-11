Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

Милонов хочет ввести в России химическую кастрацию для педофилов

Милонов хочет ввести в России химическую кастрацию для педофилов
Фото: instagram.com/villemilonov/?hl=ru

После убийства девятилетней Лизы Киселевой из Саратова в Госдуме вновь подняли тему химической кастрации. Наказание предлагают применять к насильникам над детьми.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва» заявил, что наказание для тех, кто совершил убийство ребенка, должно быть более жестким.

«Химическую кастрацию мы давно обсуждаем, и как вариант для тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, конечно, эту меру можно применять», – сказал парламентарий.

За таким людьми, по мнению Милонова, после освобождения следует пристально наблюдать. В том числе не позволять им работать в детских учреждениях.

Также предложили создать единую базу для всех, кто хоть раз подозревался или совершал насилие над детьми, сообщает «360».

Просмотров всего: 66

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Идет розыск амурчанина, сбросившего женщину с шестого этажа в Благовещенске
Происшествия

В Амурской области ищут грибника с татуировкой в виде паука
Происшествия 1

В Благовещенске осужден наркозависимый автомобилист
Происшествия

Пограничники изъяли в Благовещенске рога сайгака и лапы медведя

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь