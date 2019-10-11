Милонов хочет ввести в России химическую кастрацию для педофилов
После убийства девятилетней Лизы Киселевой из Саратова в Госдуме вновь подняли тему химической кастрации. Наказание предлагают применять к насильникам над детьми.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва» заявил, что наказание для тех, кто совершил убийство ребенка, должно быть более жестким.
«Химическую кастрацию мы давно обсуждаем, и как вариант для тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, конечно, эту меру можно применять», – сказал парламентарий.
За таким людьми, по мнению Милонова, после освобождения следует пристально наблюдать. В том числе не позволять им работать в детских учреждениях.
Также предложили создать единую базу для всех, кто хоть раз подозревался или совершал насилие над детьми, сообщает «360».
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