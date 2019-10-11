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11октября
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Амурские осужденные станут звонарями

Амурские осужденные станут звонарями

При часовне, расположенной в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Амурской области, обновили звонницу: металлические опоры покрасили, привели в порядок и установили на место шесть колоколов. Для того чтобы церковный звон всегда сопровождал православные праздники, для осужденных был организован мастер-класс по обучению звонарскому делу.

Староста храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» диакон Александр Бирюков рассказал осужденным о традиции колокольных звонов в православии. Затем звонарь Благовещенского кафедрального собора Данил Оганесян продемонстрировал свое умение на практике, разъяснил участникам мероприятия тонкости мастерства и предложил присутствующим попробовать себя в деле.

Несколько осужденных изъявили желание обучиться мастерству звонаря. В ближайшее время они приступят к занятиям. Когда срок их заключения подойдет к концу, они передадут свой опыт другим осужденным, сообщает УФСИН России по Амурской области.

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#жизнь #религия

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