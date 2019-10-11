В микрорайоне Благовещенска появился гигантский портрет ученого (видео)

Здание бывшего Института физиологии и патологии дыхания СО РАМН на улице Дьяченко теперь украшает портрет почетного жителя Благовещенска, академика РАМН – Михаила Луценко. Его именем назвали будущий Дом научной коллаборации в Благовещенске.

В столице Приамурья полным ходом идет создание первого в регионе Дома научной коллаборации. Это новый образовательный проект, который реализуют в Приамурье на базе Амурского государственного университета в рамках национального проекта «Образование». Дом научной коллаборации имени М.Т. Луценко предназначен для детей от 5 до 18 лет, которых будут бесплатно учить по четырем программам: «Урок технологии», «Урок биологии», «Малая академия», «Детский университет». Кроме этого, на базе учреждения будут проходить курсы для педагогов.

Дом научной коллаборации будет заключать договор со школами на посещение детьми занятий. Часть уроков встроят в систему общего среднего образования, часть станут дополнительными. В этом году квота на детей составит 350 мест.

Как писало Амур.инфо, на создание Дома научной коллаборации потратят 8,3 миллиона рублей. Дополнительные общеразвивающие программы, реализующиеся центром, позволят сформировать современные компетенции, первичные навыки проектного управления, командной работы, исследовательские и изобретательские навыки, получить знания основ современных технологий, в том числе программирования, использования больших данных, информационных ресурсов.

Благовещенский Дом научной коллаборации назвали именем почетного жителя Благовещенска, академика РАМН Михаила Луценко неспроста. Ученый внес большой вклад в развитие амурской медицины. Являлся инициатором создания и организатором первого на Дальнем Востоке Института физиологии и патологии дыхания СО РАМН, в одном из корпусов которого теперь располагается образовательный центр. Академик скончался в октябре 2017 года.

Здание медучреждения летом перешло АмГУ, сейчас в нем идет ремонт и подготовка помещений. Открытие запланировано на 21 декабря 2019 года. В этот день синхронно по стране заработают 15 первых Домов научной коллаборации.