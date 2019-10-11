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11октября
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сегодня, 17:24 0

«Дивный сквер» открылся в Ивановском районе

«Дивный сквер» открылся в Ивановском районе
Фото: правительство Амуской области

В центре Ивановки появился «Дивный сквер». Проект реализовывался в рамках программы инициативного бюджетирования. На все работы было потрачено более 1 миллиона рублей.

В новом сквере построили дорожки и установили арт-объекты. Один из них – в виде открытой книги с достопримечательностями села. «Дивный сквер» в Ивановском районе станет местом притяжения туристов наравне с Арбатом, озером лотосов и лодочной станцией, сообщает правительство Амурской области.

В Ивановке планируется создать Центр туристических услуг, который позволит формировать туристические маршруты для амурчан и гостей региона. В 2018 году Ивановский район посетило более 100 туристических групп, а это более 10 тысяч человек. 585 из них – иностранные туристы из Китая, Японии, Польши, Чехии и Германии.

В рамках программы инициативного бюджетирования в 2019 году 19 районов Амурской области реализуют 82 проекта. На выполнение работ из бюджета Амурской области в целом выделено 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от общей суммы должны вложить жители и 5% – местный бюджет. Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года.

Фото: правительство Амурской области

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#строительство #туризм

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