Идет розыск амурчанина, сбросившего женщину с шестого этажа в Благовещенске

Пресс-служба УМВД России по Амурской области опубликовала информацию о розыске мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Это Андрей Владимирович Радчин 1970 года рождения, уроженец поселка Серышево.

Фото: 28.мвд.рф

Ведомство не озвучивает подробностей, но, как стало известно ИА «Амур.инфо», это амурчанин, который сбросил женщину с шестого этажа в Благовещенске. Это агентству подтвердил сын пострадавшей Дмитрий.

Преступление было совершено 26 сентября, после случившегося женщина попала в реанимацию. Как рассказал Дмитрий, у его матери – переломы. Она по-прежнему находится в больнице, но уже не в реанимации.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам в Благовещенске: 59-41-05, 59-41-20, 59-41-07. Также можно связаться с Дмитрием – 8-924-333-99-97 или следователем – 8-4162-510-426.