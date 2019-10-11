В Амурской области ищут грибника с татуировкой в виде паука

Фото: УМВД по Амурской области

Полицейские Магдагачинского района ищут пропавшего жителя поселка Сиваки. 3 августа Роман Палкин 1972 года рождения ушел в лес за грибами и не вернулся.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы короткие темного цвета с проседью, брови дугообразные, глаза карие. На шее справа имеется татуировка в виде паука. В момент ухода был одет в кофту темного цвета, футболку синего цвета, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кому известно местонахождение амурчанина, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (4165) 39-73-25, 8 (4162) 59-41-05.