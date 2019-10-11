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11октября
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В Благовещенске осужден наркозависимый автомобилист

В Благовещенске осужден наркозависимый автомобилист
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осужден очередной приверженец нетрезвого вождения. Мужчина отличился не только тем, что несколько раз задерживался за рулем «лексуса» под действием наркотиков, но и тем, что купил себе поддельные «права». За это ему присудили обязательные работы.

В конце 2018 года автомобилист-нарушитель не остановился по требованию автоинспектора. Когда его задержали, выяснилось, что водительских прав у водителя нет. Усугубляя свое и без того незавидное положение, рулевой отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Итогом встречи полицейских с нарушителем стали 12 суток ареста. Такое наказание получил автомобилист.

Выйдя на свободу, мужчина не сделал должных выводов и уже через пару месяцев вновь попался. Его «лексус» сотрудники ГИБДД остановили на улице Вокзальной. На этот раз водитель не стал сопротивляться и освидетельствовался. Исследование, проведенное в областном наркодиспансере, показало, что автомобилист находился под действием наркотиков.

После его не раз «тормозили» – на Зейской, Ленина, Вокзальной. Каждый раз отправляли на медосвидетельствование, которое устанавливало, что водитель был в наркотическом опьянении. Кроме того, оказалось, что свои «права» он получил по почте, купив подделку у неустановленного лица. Покупка обошлась в 25 тысяч рублей.

На суде подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом он сообщил, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, по каждому факту суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследования преступления, совершение впервые преступления небольшой тяжести, наличие детей у виновного, состояние его здоровья. Подсудимый сообщил, что проходит курс реабилитации от наркотической зависимости.

Кроме того, суд принял во внимание, что до возбуждения уголовного дела по факту использования заведомо подложного документа (в том числе до получения заключения специалиста о поддельности водительского удостоверения) он сам рассказал следователям, как получил и использовал подделку. Суд признал это объяснение в качестве смягчающего наказания обстоятельства. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Подсудимый признан виновным и приговорен к 400 часам обязательных работ. На следующие три года своей жизни он должен забыть про управление автомобилем, сообщает пресс-служба городского суда.

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#криминал #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм, пишут СМИ. Надо еще и на наркотики проверять

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