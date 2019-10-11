Очередной перекресток в Благовещенске закроют для движения транспорта

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С понедельника, 14 октября, на перекрёсте улиц Чайковского – Фрунзе начнутся ремонтные работы. В связи с этим перекресток будет полностью перекрыт для движения транспорта. Автобус № 30 изменит схему движения.

Он пойдет по Чайковского, Ленина, а далее по маршруту в обоих направлениях. Посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

Тем временем завершаются ремонтные работы на перекрестке улиц Октябрьской – Островского. С 11 октября автобусы маршрута № 36 (О) вернулись на прежнюю схему движения: ул. 50-летия Октября – Октябрьская – Театральная, далее по маршруту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба городской администрации.