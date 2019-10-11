В Благовещенске могут появиться электробусы

Амурская область занимает 6-е место в России по количеству элекромобилей. Только в Благовещенске их насчитывается более 200, а по области более 250. Уже в ноябре в областном центре появится первая заправка для электромобилей. Всего же в ближайшее время планируется организовать от 3 до 5 таких заправок. Об этом в «Простых вопросах» рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин.

«Для чего людям нужно покупать электромобили? Мы понимаем, что с увеличением числа автомобилей на душу населения, экология у нас становится хуже. Мы знаем, как зимой, с утра стоят, прогреваются машины. Выходишь из дома и дышать нечем. С электромобилями этого всего нет. Плюс они потребляют более дешевый источник энергии. Поэтому в мире сейчас говорят о том, что надо сохранять экологию. А электротранспорт более дешевый и более экологичный», – говорит Максим Ноженкин.

Более того, городские власти активно изучают вопрос введения электробусов вместо обычных автобусов, работающих на бензине или дизтопливе.

«Мы сейчас ведем переговоры и изучаем опыт других городов, где уже внедрены электробусы, в том числе опыт Хэйхэ. У них больше 70 % общественного транспорта – это автобусы на элекротяге. Этот процесс у них идет постепенно, и весь пассажирский транспорт они будут переводить на электричество».

Где в Благовещенске будут располагаться заправки для электротранспорта, чем они будут удобнее и выгоднее для владельцев электромобилей и где городские власти планируют покупать электробусы. Об этом вы узнаете, посмотрев видео программы.