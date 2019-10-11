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11октября
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сегодня, 16:38 8

В Благовещенске могут появиться электробусы

В Благовещенске могут появиться электробусы

Амурская область занимает 6-е место в России по количеству элекромобилей. Только в Благовещенске их насчитывается более 200, а по области более 250. Уже в ноябре в областном центре появится первая заправка для электромобилей. Всего же в ближайшее время планируется организовать от 3 до 5 таких заправок. Об этом в «Простых вопросах» рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин.

«Для чего людям нужно покупать электромобили? Мы понимаем, что с увеличением числа автомобилей на душу населения, экология у нас становится хуже. Мы знаем, как зимой, с утра стоят, прогреваются машины. Выходишь из дома и дышать нечем. С электромобилями этого всего нет. Плюс они потребляют более дешевый источник энергии. Поэтому в мире сейчас говорят о том, что надо сохранять экологию. А электротранспорт более дешевый и более экологичный», – говорит Максим Ноженкин.

Более того, городские власти активно изучают вопрос введения электробусов вместо обычных автобусов, работающих на бензине или дизтопливе.

«Мы сейчас ведем переговоры и изучаем опыт других городов, где уже внедрены электробусы, в том числе опыт Хэйхэ. У них больше 70 % общественного транспорта – это автобусы на элекротяге. Этот процесс у них идет постепенно, и весь пассажирский транспорт они будут переводить на электричество».

Где в Благовещенске будут располагаться заправки для электротранспорта, чем они будут удобнее и выгоднее для владельцев электромобилей и где городские власти планируют покупать электробусы. Об этом вы узнаете, посмотрев видео программы.

Просмотров всего: 357

#Простые вопросы #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    А могут и не появиться.

  • Деков

    Деков
    1 час назад

    это бывший коммунист на службе у ЕР?

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    А зимой подогревать аккумуляторы горелками?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Эй, депутаты, зачем убили троллейбусы, если экология важна? Предварительно вкинув в обустройство линий на маршрутах...

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Спорный вопрос, в условиях нашего климата! Так же отмечу, что электро транспорт сейчас дороже, анологичного класса авто с двс! Еще вопрос в обслуживании этих автобусов, как гарантийного, так и после гарантийного, в зимнее время, я так понимаю, все равно, салон электробусов нагревают, ачтономными обогревателями на диз топливе.

    Вообщем вопросов много!

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    И еще, если такая тяга к улучшению экологии, улучшению качества воздуха в Благовещенске, необходимо ТЭЦ переводить на газ! Одна ТЭЦ загразняет воздух, как сотня тысяч машин!

  • цеховик

    цеховик
    55 минут назад

  • ямщик

    ямщик
    41 минута назад



    Мы знаем, как зимой, с утра стоят, прогреваются машины. Выходишь из дома и дышать нечем. С электромобилями этого всего нет. Плюс они потребляют более дешевый источник энергии.



    Ну, прогреваются не только моторы, но и кабина, сиденье. На холодное сиденье сел -простыл, или радикулит моментально.

    Потом, во время поездки, тоже надо кабину прогревать - дополнительный расход эл.энергии.

    Ну и насчет дешевого источника, если сравнить паровоз и электровоз по эффективности превращиния топлива в полезную работу, так паровоз мож еще и поэффективней электровоза будет.

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