Благовещенцы недовольны захватом парковочных мест во дворах
Благовещенцы высказали недовольство тем, что во многих дворах автомобилисты установили ограничители на парковках, тем самым застолбив за собой место. Люди считают, что это незаконно, так как придомовая территория является общей и жители могут ставить свои машины на любом парковочном месте.
«Не совсем понятно, на каком основании они ставят эти ограничители на парковке. С чего они решили, что эти места стоянки принадлежат им? Почему другие не могут там ставить машины? Причем этих ограждений все больше и больше становится», – высказалась жительница одного из домов на улице Воронкова в Благовещенске.
С подобными жалобами в редакцию Амур.инфо обращаются не впервые. Горожане уже возмущались тем, что во дворах автомобилисты ставят столбы и вешают цепи, чтобы огородить место для своих машин.
И тогда, и сейчас в мэрии сообщили, что присваивать стояночные места и ставить там ограничители автомобилисты могут лишь в том случае, если есть решение общего собрания жильцов, подтвержденное протоколом.
«Согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ, принятие решения о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Следовательно, решение о том, как использовать придомовую территорию, могут принять только собственники помещений. В случае если общим собранием собственников помещений решение о создании парковочных мест на придомовой территории не принималось, то любой из собственников вправе оспорить установку парковочных столбиков в судебном порядке», – прокомментировали в управлении ЖКХ администрации Благовещенска.
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