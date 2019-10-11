Маленького благовещенца Женю Полоза, изъятого из семьи опекунов, вернули бабушке

Эту новость сообщила в соцсетях тетя 8-летнего Жени Алена Полоз: «Мы наконец-то дома! Я и моя мама благодарны всем людям, которые помогали нам в этой ситуации. Именно благодаря вам Женя сейчас дома! Спасибо огромное всем, кто делал репосты, был с нами 24 часа на связи и не смог остаться равнодушным. Женя счастлив оказаться в спокойной обстановке с близкими людьми. Нам сообщили, что министерства держат ситуации на контроле, будет проведена детальная проверка остальных детей. Мы будем следить за ходом разбирательства. Мы безмерно вам благодарны!»

Как сообщалось ранее, 8-летний мальчик оказался в семье опекунов в феврале этого года. Его мать Марию Полоз, которую два года назад столкнул с лестницы в ночном клубе ее сожитель, лишили родительских прав. Ребенок жил в семье бизнесменов в Благовещенском районе. Родные бабушка и тетя брали мальчика к себе погостить. В один из таких визитов родственники увидели на теле Жени синяки. С их слов, ребенок признался, что его и других детей в приемной семье бьют.

Бабушка и тетя отправились в полицию и написали заявление. В амурском управлении МВД сообщили, что началась проверка по данному факту.

Предварительно установлено, что телесные повреждения мальчику причинила его опекун. Проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинённого вреда здоровью ребёнка. На опекуна составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ, который направлен в суд для принятия решения.

Полиция продолжает проводить проверку по поводу случившегося, в том числе на предмет жесткого обращения с детьми, находящимися в данной семье.