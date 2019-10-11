В Благовещенске появится славянское капище с чурами и алатырь-камнем

В Благовещенске реализуется необычный проект. Группа амурчан, увлекающихся славянскими традициями, возводит на территории города крытое славянское капище, то есть святилище. Оно расположится в районе садов винзавода.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» благовещенец Анатолий (Словодар) Кузнецов, за основу капища взяли жилой вагончик, внутренне убранство которого будет выполнено в славянском стиле. Внутри установят алтарь, на нем – алатырь-камень, нужный для принесения треб (жертв) богам в виде хлеба, пшена, молока, меда. Займут свое место чуры (идолы) – вырезанные лики богов: Сварога, Велеса, Ярилы, Перуна. Капище возводится в честь бога Велеса.

Анатолий отмечает, что в этом месте будут проводить обряды. В дальнейшем планируют организовывать различные мастер-классы, например, по работе с глиной, металлом. «Акцент идет на восстановление древних славянских традиций», – говорит благовещенец. Обряды проведут и для людей, не знакомых с историей и традициями древних славян, но желающих приобщиться к ним. Например – «представление богам детей». За это денег брать не будут, рассказывает Анатолий.

Также желающие смогут получить «плоды труда человеческого»: поделки или те же чуры. «Это уже будет на добровольном пожертвовании. Человек приходит и хочет, например, свечку в честь бога Симаргла зажечь. Сколько она стоит? Сколько не жалко, столько и стоит. Рубль положишь – будет рубль, пятьдесят рублей положишь – будет пятьдесят», – объясняет Анатолий. Все вырученные средства, по словам благовещенца, пойдут на обустройство капища и материальную помощь городскому дому малютки.

Открыть капище планируют к 25 декабря – славянскому празднику Коляда.