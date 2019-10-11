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11октября
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Пограничники изъяли в Благовещенске рога сайгака и лапы медведя

Пограничники изъяли в Благовещенске рога сайгака и лапы медведя
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

208 рогов сайгака и 117 лап медведя обнаружили в Благовещенске сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области. Дериваты диких животных хранил мужчина 1985 года рождения.

По информации Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, рога и лапы ввезли в Амурскую область из других регионов страны для «последующего контрабандного перемещения через границу».

Изъятые дериваты пограничники направили на исследование в центр «Амурский тигр» Владивостока. После экспертизы будет принято процессуальное решение.

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#закон #криминал #происшествия

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