Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 0

«Покойник» пришел домой после собственных похорон

«Покойник» пришел домой после собственных похорон
Фото: Rob van der Meijden с сайта Pixabay

В Индии мужчина вернулся домой после своих похорон. Путаница случилась из-за ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на одной из улиц Восточной Явы. В нем погиб мужчина, который ехал на мотоцикле без документов. Лицо и тело были травмированы и опознать личность было невозможно.

Тогда полицейские выяснили, что мотоцикл принадлежит 40-летнему строителю Сунарто. И решили, что погиб именно он.

Останки погибшего передали родственникам Сунарто для погребения. «Даже при омовении они не могли сказать, что это не его тело», – утверждает глава полиции района Грабаган Али Канта (Ali Kantha).

Похороны состоялись в этот же день. Когда родственники сидели за столом и поминали Сунарто, он вернулся со стройки, где был на смене. По словам мужчины, он узнал о собственной смерти от друзей на работе. Строитель объяснил, что три месяца назад занял большую сумму денег у знакомого велорикши, которого звали Вариим (Wariim). В качестве залога он отдал ему свой мотоцикл. По всей видимости, в ДТП погиб именно Вариим.

Когда родственники Вариима узнали об ошибке, они решили не перезахоронять тело и ограничились изменением имени на могильном камне, сообщает «Лента.ру».

В январе 2019 года в морг Белогорска ожил «труп». Женщину доставили в морг после того, как родственники решили, что она умерла. Спустя несколько часов после «воскрешения» женщина скончалась.

Просмотров всего: 296

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Пограничники изъяли в Благовещенске рога сайгака и лапы медведя

Происшествия

В Белогорске будут судить председателя КУМИ, обвиненного в коррупции (видео)
Происшествия 1

Амурчанин признался, что скинул мужчину с четвертого этажа благовещенской гостиницы
Происшествия

В аэропорту Владивостока задержали пьяного со взрывателями для гранат
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь