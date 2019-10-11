«Покойник» пришел домой после собственных похорон

В Индии мужчина вернулся домой после своих похорон. Путаница случилась из-за ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на одной из улиц Восточной Явы. В нем погиб мужчина, который ехал на мотоцикле без документов. Лицо и тело были травмированы и опознать личность было невозможно.

Тогда полицейские выяснили, что мотоцикл принадлежит 40-летнему строителю Сунарто. И решили, что погиб именно он.

Останки погибшего передали родственникам Сунарто для погребения. «Даже при омовении они не могли сказать, что это не его тело», – утверждает глава полиции района Грабаган Али Канта (Ali Kantha).

Похороны состоялись в этот же день. Когда родственники сидели за столом и поминали Сунарто, он вернулся со стройки, где был на смене. По словам мужчины, он узнал о собственной смерти от друзей на работе. Строитель объяснил, что три месяца назад занял большую сумму денег у знакомого велорикши, которого звали Вариим (Wariim). В качестве залога он отдал ему свой мотоцикл. По всей видимости, в ДТП погиб именно Вариим.

Когда родственники Вариима узнали об ошибке, они решили не перезахоронять тело и ограничились изменением имени на могильном камне, сообщает «Лента.ру».

В январе 2019 года в морг Белогорска ожил «труп». Женщину доставили в морг после того, как родственники решили, что она умерла. Спустя несколько часов после «воскрешения» женщина скончалась.