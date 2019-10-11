В Белогорске будут судить председателя КУМИ, обвиненного в коррупции (видео)

Согласно материалам уголовного дела, в начале 2019 года обвиняемый Дмитрий Саржевский через посредника получил от одного из предпринимателей Белогорска взятку – 800 тысяч рублей. «Обвиняемый организовал торги в нарушение требований закона – с привлечением второго номинального участника, действующего исключительно в интересах взяткодателя, а также координировал действия участников торгов, не допускал к торгам иных претендентов и способствовал продаже муниципального имущества по минимально возможной цене», – сообщает прокуратура Амурской области. Объектом торгов было нежилое помещение площадью 129,5 квадратных метра.

В настоящее время оно может вернуться в муниципальную собственность. В Арбитражный суд Амурской области направлен иск о признании недействительным договора купли-продажи помещения, так как торги провели с нарушением требований законодательства о защите конкуренции.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. В дальнейшем они обеспечили оперативное сопровождение расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

В ходе предварительного следствия Саржевский был заключен под стражу. На его имущество – автомобиль и нежилое здание – был наложен арест. Эта мера принята в целях обеспечения гражданского иска, исполнения приговора, штрафа и возможной конфискации.

В настоящее время специалисты отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершили расследование. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Белогорский городской суд.

«Несмотря на непризнание чиновником своей вины, следствие считает собранные доказательства достаточными для предъявления ему обвинения в совершении инкриминируемого деяния», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, к этому наказанию может быть добавлено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

800 тысяч рублей прокурор Амурской области требует взыскать с обвиняемого. Соответствующее исковое требование направлено в суд.