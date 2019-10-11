В программу льготной ипотеки для дальневосточников предложили включить мигрантов

Льготную ипотеку под 2 % для жителей Дальнего Востока предлагают распространить и на мигрантов. Такое предложение выдвинули во время работы проекта «Полюби соотечественника, Родина!», который осуществляется «Форумом переселенческих организаций» на средства президентского гранта.

Об этом стало известно во время пресс-конференции «Нужен ли Дальнему Востоку особый миграционный режим», где рассказали, как решить острые для мигрантов проблемы и привлечь людей на Дальний Восток. Встреча прошла в здании Общественной палаты Амурской области.

«Широко стоял вопрос по льготному кредитованию. У нас был руководитель отдела по взаимодействию с органами госвласти Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Стоял вопрос – дать ипотечное кредитование под 2 процента лицам, которые сюда приехали, и тем, кто здесь проживает. Потому что нельзя отделять и противопоставлять переселенцев и коренных жителей», – сказала уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева.

Сколько переселенцев, которые смогут воспользоваться льготной ипотекой, не уточняется. Эта цифра станет известна после того, как Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сделает расчеты.

Инициативу по расширению возможных получателей ипотеки под 2 % планируется довести до АРЧК ДВ. После этого – до Минвостокразвития, российского правительства, госдумы, Совета Федерации и президента.

Главная цель проекта «Полюби соотечественника, Родина!» в том, чтобы люди приезжали на Дальний Восток не просто работать, а жить в ДФО с семьями. «Чтобы могли сюда приезжать семьи, независимо от того, престарелые они или трудоспособные. Они добиваются более облегченного режима для переезда и получения гражданства. На сегодняшний день людей на Дальний Восток привлекают большие стройки и программы развития, потому что это реальные длительные рабочие места, не разовые», – сказала заместитель председателя Амурской общественной палаты Лариса Павлова.

Руководитель проекта Лидия Графова – журналист, правозащитник, лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо», председатель исполкома «Форума переселенческих организаций» (Москва). Эксперт «Форума переселенческих организаций» – адвокат, юрист из Благовещенска Любовь Татарец.

В рамках проекта они и другие специалисты оказывают правовую помощь мигрантам, защищают их права и свободы, поддерживают переселенцев-старообрядцев в Приамурье, разрабатывают предложения по внесению изменений в действующее законодательство.

Как ранее писало Амур.инфо, участниками ипотеки под 2 % могут стать некоторые категории дальневосточников. Это молодые семьи, состоящие в браке не менее одного года, возраст супругов не должен превышать 36 лет. При этом хотя бы у одного из супругов должна быть прописка в любом регионе Дальнего Востока. Взять ипотеку смогут и получатели дальневосточного гектара. Размер кредита – не более 6 миллионов рублей, а срок – не более 20 лет.

Чтобы получить льготный кредит, нужно обратиться в один из банков-участников программы. Список финансовых организаций находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия постановления правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии.