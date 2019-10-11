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11октября
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сегодня, 14:45 0

Амурский мед будут продавать на острове Тайвань

Амурский мед будут продавать на острове Тайвань
Фото: pixabay.com

Амурская компания подписала контракт с тайваньскими партнерами на поставку меда. Первая пробная тонна товара отправится в островное государство в ноябре.

Договоренности о сотрудничестве были достигнуты в мае этого года на крупной международной выставке SIAL, которая проходила в Шанхае. Участие региона в мероприятии обеспечивал Центр поддержки экспорта Амурской области.

«Отправлять мед мы будем по морю из Владивостока. Фасуем в баночки по 300 граммов. В ассортименте 5 видов продукции: липовый, таежный, серпуховый, цветочный мед и, конечно, полюбившийся многим крем-мед. Наши партнеры находятся в столице Тайваня городе Тайбэй. Партия пока небольшая, но мы понимаем, что и само государство тоже невелико. Остров по размерам меньше нашего Селемджинского района», – рассказала руководитель компании-экспортера Татьяна Капустина.

Компания из Амурской области уже экспортирует мед в КНР и Южную Корею.

В целом в этом году амурские предприниматели посетили около 30 выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом, подписали 9 экспортных контрактов на общую сумму 1 миллион 840 тысяч долларов.

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#торговля #экономика

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