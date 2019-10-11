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11октября
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Белогорские школьники займутся спортом на новой площадке

Белогорские школьники займутся спортом на новой площадке
Фото: администрация Белогорска

Новая спортивная зона в гимназии № 1 Белогорска откроется 18 октября. Решение принято главой города Станиславом Мелюковым. Несмотря на то, что Белогорск стал самым поздним участником проекта по строительству школьного спорткомплекса в рамках образовательной программы «Газпром. Дети», работы город выполнит первым.

Построить новую спортивную зону предложил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе рабочего визита в Белогорск в июне. На выполнение работ потребовалось три месяца, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Открытый спорткомплекс включает в себя несколько функциональных зон: футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную, волейбольную площадки, а также тренажерный комплекс, включающий трехуровневую перекладину, горизонтальную и вертикальную скамьи для пресса, гимнастические брусья, поручень для упражнений и шведскую стенка. Освещать стадион будут 8 прожекторов на двух опорах и 14 светильников. По отдельному поручению главы Белогорска, спортивная зона дополнена спецплощадкой для занятий по изучению правил дорожного движения.

Сейчас рабочие завершают укладку резиновой крошки, устанавливают тренажеры.

«Осталось закончить укладку травмобезопасного покрытия на баскетбольной площадке и уложить крошку на площадке для “пляжного” волейбола вокруг песчаного поля, – рассказала директор управления капитального строительства Татьяна Савченко. – Также необходимо установить скамьи, произвести устройство троп, установить трибуны и флагшток, подключить освещение, уложить искусственный газон на футбольном поле. К 18 октября все будет готово».

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт #строительство #школа

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