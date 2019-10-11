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11октября
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сегодня, 14:09 1

Амурчанин признался, что скинул мужчину с четвертого этажа благовещенской гостиницы

Амурчанин признался, что скинул мужчину с четвертого этажа благовещенской гостиницы
Фото: скриншот с видео

В Амурской области будут судить жителя Белогорска за то, что он скинул с четвертого этажа благовещенской гостиницы 31-летнего мужчину. Преступление произошло в ночь на 21 апреля 2019 года.

Следственный отдел по городу Благовещенску Су СК РФ по Амурской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя Белогорска в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

В уголовном деле сообщается, ночью в одной из гостиниц, находящихся на улице Ленина в Благовещенске, поссорились двое мужчин.

«В ходе ссоры обвиняемый перебросил своего оппонента через нижний край остекления балкона комнаты, расположенной на четвертом этаже. Падение 31-летнего потерпевшего смягчил козырек над входом в помещение первого этажа, благодаря этому мужчина остался жив», – говорится в сообщении Амурского следственного управления.

Как сообщало Амур.инфо, очевидцы сняли происходящее на видео. Судя по кадрам, спасатели помогли мужчине спуститься с козырька с помощью приставной лестницы.

Видео: kriminal.blg

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении мужчины судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора города Благовещенска. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    Самое чудесное в этой новости это то как спасатели, пролетевшего 4 этажа без парашюта сломавшего ноги, шею и позвоночник, попросили лазить по шведской лестнице))

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