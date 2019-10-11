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11октября
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сегодня, 13:53 0

В аэропорту Владивостока задержали пьяного со взрывателями для гранат

В аэропорту Владивостока задержали пьяного со взрывателями для гранат
Фото: primamedia.ru

В международном аэропорту Владивостока задержан нетрезвый мужчина. В ходе досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили у него два боеприпаса.

49-летний уроженец ближнего зарубежья пояснил, что взрыватели для ручных гранат он якобы нашел и решил оставить их себе. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Также в отношении него сотрудниками отдела дознания Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #транспорт

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