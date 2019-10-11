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11октября
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сегодня, 13:45 0

В Амурской области холодно и ветрено: прогноз погоды на 12 октября

В Амурской области холодно и ветрено: прогноз погоды на 12 октября
Фото: pixabay.com

12 октября в северных районах Амурской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, по югу – малооблачно. Ночью западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть с силой 6-11, днем – 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-18 метров.

Температура ночью опустится до минус 5...10, местами – до 12...17. Днем будет плюс 2...7, местами – до минус 5.

В Благовещенске день ожидается ясным. Западный ветер ночью разгонится до 4-9 метров в секунду. Днем он сменит направление на северо-западное – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4...6, днем – плюс 5...7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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