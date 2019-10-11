Ученые нашли способ борьбы с агрессивным раком

Ученые Института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа Лондона обнаружили уникальный тип иммунных клеток в тканях молочной железы человека. Люди с большим количеством этих клеток с большей вероятностью выживут в случае рака груди.

Исследователи выявили специфический подтип гамма-дельта-Т-клеток, чье присутствие связано с ремиссией у больных с трижды негативным раком грудной железы. Гамма-дельта-Т-клетки являются специализированными клетками, которых изначально находили в кишечнике и коже человека.

Ежегодно диагностируется около 55 тысяч новых случаев рака молочной железы, из которых около 15 процентов являются трижды негативными. Эта агрессивная разновидность опухолей не реагирует на гормональную терапию, а химиотерапия сдерживает их развитие в течение короткого периода времени.

Медики считают, что это открытие поможет в борьбе с раком и разработке новых методик лечения. Это открытие увеличивает шансы пациентов на выживание и выздоровление. Теперь можно будет искусственно стимулировать выработку гамма-дельта-Т-клеток для борьбы с опухолями, либо попробовать их пересадку из тканей донора, пишет «Лента.ру».