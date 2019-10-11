Василий Орлов планирует ликвидировать в Тынде временное жилье

Фото: правительство Амурской области

В правительстве Амурской области собираются разработать отдельную программу для ликвидации временного жилья в Тынде. Об этом заявил Василий Орлов в ходе рабочей поездки в северную амурскую столицу.

«Есть сложные темы, которые требуют глубокой проработки. Это переселение людей из жилья, которое строилось как временное во времена строительства БАМа. Многим таким домам по 40 с лишним лет, и изначально они не предназначались для постоянного проживания. И теперь с учетом износа в них жить нельзя. Большие разногласия в статистике существуют. Нам нужно точно знать, сколько людей проживает в таких домах. Руководствуясь поручением президента по этой теме, правительство разработает отдельную программу для ликвидации временного жилья и переселения амурчан в Тынде», – сказал губернатор.

После разработки программы областные власти намерены обратиться на федеральный уровень для получения финансирования. Жителей Тынды будут переселять в благоустроенные квартиры.