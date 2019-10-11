Амурчане застрелили 5-месячного косуленка и легли спать

Фото: управление по охране животного мира и ООПТ

Жители Сиваков Магдагачинского района застрелили детеныша косули и легли отдохнуть после удачной охоты. Они спали в УАЗе, когда инспекторы охотнадзора обнаружили их в 18 километрах от Сиваков.

Служащие управления выслеживали нарушителей с ночи. Сначала двигались в направлении слабого звука мотора автомобиля, затем заметили следы шин. По ним и доехали до машины, где в этом время мирно спали четверо местных жителей.

«Помимо туши добытого козленка, которому было около пяти месяцев, в автомобиле обнаружили запрещенную к использованию лампу-фару и две единицы оружия без документов, одно из них самодельное. Отрицать свою вину браконьеры не стали и сразу сказали, что действительно ездили охотиться и добыли косулю», – рассказал инспектор управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.

Незаконное оружие и продукция охоты у нарушителей изъяты. В отношении амурчан составлены материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчинам грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы, и выплата крупной компенсации в размере 120 тысяч рублей за добытого самца косули, сообщает управление по охране животного мира и ООПТ.