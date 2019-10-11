В Благовещенске осудили иностранца, напавшего на микрокредитную компанию

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Установлено, что в июне 2019 года мужчина, испытывая материальные трудности, пришел в нетрезвом состоянии в одну из микрокредитных компаний и потребовал у сотрудницы деньги. В ответ девушка стала ему рассказывать об условиях получения микрозайма, попросила предоставить ей паспорт для оформления. Мужчина достал нож и, пригрозив им, потребовал передать ему все денежные средства. Испугавшись, девушка отдала 12 250 рублей.

В судебном заседании гражданин полностью признал вину в преступлении. Суд учел все обстоятельства по делу и назначил иностранцу 3 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор еще не вступил в законную силу.