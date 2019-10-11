Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:14 1

В Благовещенске осудили иностранца, напавшего на микрокредитную компанию

В Благовещенске осудили иностранца, напавшего на микрокредитную компанию
Фото: Амур.инфо

10 октября в Благовещенске суд вынес приговор 30-летнему гражданину Узбекистана. Он был признан виновным в разбойном нападении на микрокредитную компанию.

Установлено, что в июне 2019 года мужчина, испытывая материальные трудности, пришел в нетрезвом состоянии в одну из микрокредитных компаний и потребовал у сотрудницы деньги. В ответ девушка стала ему рассказывать об условиях получения микрозайма, попросила предоставить ей паспорт для оформления. Мужчина достал нож и, пригрозив им, потребовал передать ему все денежные средства. Испугавшись, девушка отдала 12 250 рублей.

В судебном заседании гражданин полностью признал вину в преступлении. Суд учел все обстоятельства по делу и назначил иностранцу 3 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор еще не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 190

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В аэропорту Владивостока задержали пьяного со взрывателями для гранат
Общество

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Происшествия 4

Амурчане застрелили 5-месячного косуленка и легли спать
В России и мире

В Хабаровском крае погиб проводник при замене лампочки в вагоне
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь