Возьми себе питомца: топ кошек и собак, которым нужен дом

Нет никакой разницы – питомец за деньги или бесплатно. И мы сейчас не о регалиях животного, не о породе, а о его любви и вере к вам. Сегодняшнюю рабочую неделю завершаем материалом добра: сделали подборку из 11 усато-хвостатых благовещенских парней и девчат. Денег за них волонтеры не просят. Только выдвигают одно главное требование – любить и заботиться. Если вы желаете приобрести верного друга, обязательно смотрите. Может, сегодня его и найдете. Ну а если пока не готовы обзаводиться питомцем, то хотя бы покажите материал друзьям, знакомым или сделайте анонс у себя в социальных сетях. Ведь тогда у этой малышни возрастут шансы найти свой дом.

Невероятной красоты короткошерстный котенок с голубыми глазками. Пол – девочка. У нее кроткий и ласковый характер. Со стерилизацией волонтеры готовы помочь.

Телефон для связи: 8 963 806 33 78

А это уже взрослая кошка, но у нее есть одна особенность: на лоток не ходит, а просится в туалет на улицу, поэтому ее нужно выгуливать на поводочке.

Телефон для связи: 8 963 803 38 88

Вы в поиске охранников? Смотрите, какие два пацана. Им только два месяца, но они уже проявляют охранные качества.

Телефон для связи: 8 909 812 78 78

Котик Томас стерилизован, привит, от паразитов избавлен, исправно ходит в туалет на лоток, поэтому и готов к встрече с любящими хозяевами.

Телефон: 8 914 573 52 93

Если предыдущие хвостато-усатые товарищи находятся на временной передержке у волонтеров, то у этой бедняжки вместо теплой постельки – маленькая коробка, а крышей над головой служит подъезд жилого дома. Кошечка сидит на одном месте и даже не прячется.



Телефон: 8 962 285 53 02

Ребятня в тельняшках, разбирайте! Есть пацаны, есть девчонки. К слову, у одного мальчишки нет хвостика.

Телефон: 8 924 670 22 04

«Я – Бекон, но девчонки с передержки зовут меня Пес-Босс. Мне почти 2 месяца. Я умный парень, за один день понял, что такое пеленка, игрушки, лежанка. Неприхотлив в еде. Люблю все эти ваши поглаживания, тисканья, игры и прогулки. Окреп после тяжелой жизненной ситуации и готов ко встрече со своей семьей».

Телефон: 8 924 844 13 53

Общительный четырехмесячный пацан. Привит, от паразитов обработан. Не лабрадор, но похож.

Телефон: 8 963 806 33 78

Очень ласковый и добрый скромняга. Ему чуть меньше года. Обработан от паразитов, кастрирован, в туалет ходит исправно в лоточек.

Телефон: 8 924 582 14 72

А как вам малыш с большими глазами? Волонтеры предоставляют льготную стерилизацию для него.

Телефон: 8 963 806 33 78

Завершаем нашу подборку очаровательной маленькой девочкой. Ее нашли кричащей от страха в подъезде. В итоге забрали к себе на передержку, отмыли, обработали от паразитов и откормили. Теперь малышке ищут дом.

Телефон: 8 914 552 69 55