В БГПУ прошел конкурс «Читаем стихи Леонида Завальнюка»

Фото: bgpu.ru

9 октября в БГПУ состоялся второй этап конкурса «Читаем стихи Леонида Завальнюка». В нем участвовали студенты и школьники. Лучших чтецов выбирали члены жюри. Победители выступят в декабре на вручении премии имени Завальнюка.

Участники прочли произведения «Когда придет мой чёрный час», «Может, более всего на этом свете...», «Ледокол», «Баллада о тающем снеге», «Опять у меня изжога...», «Веселое приглашение», «Не смотри с опаской...», отрывок из поэмы «Осень в Благовещенске» и другие.

«Я слушаю эти стихи и начинаю понимать некоторые особенности лирики Леонида Завальнюка, в первую очередь, музыкальность. Не случайно этот поэт стал автором слов к более чем полусотне популярных песен, которые исполняли такие звезды эстрады, как Иосиф Кобзон и Алла Пугачева, София Ротару и Владимир Леонтьев», – рассказал в своей статье, посвященной конкурсу, студент БГПУ Владимир Ламухин.

Декламационное мастерство чтецов оценивали члены жюри: Александр Урманов, заведующий кафедрой литературы БГПУ, председатель жюри литературной премии имени Леонида Завальнюка, Наталия Киреева, профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ, член жюри литературной премии имени Леонида Завальнюка, Игорь Горевой, основатель литературной премии имени Леонида Завальнюка, генеральный директор медиахолдинга «Амур.инфо».

Победителем стал ученик 9 класса благовещенской школы № 2 Даниил Яньков. Он прочел «Балладу о тающем снеге». Второе место разделили ученица 11 класса Юлия Корякина, которая прочла стихотворение «Ты пойми и прости...» и студентка БГПУ Виктория Шеремет со стихотворением «Осенняя мелодия». Третьими стали учащаяся лицея БГПУ Татьяна Померанцева («Сиротским сердцем на стезе земной») и ученик 10 класса школы № 2 Владислав Костромин («Опять у меня изжога...»).

Победителей наградили книгами, изданными после смерти поэта: альбомом «Сто стихов. Сто картин», сборниками «Три поэмы», «Токи любви» и «Пророка жду».

Планируется, что лучшие чтецы будут декламировать стихи на церемонии вручения литературной премии имени Леонида Завальнюка в декабре в ОКЦ.

Как сообщало Амур.инфо, В 2019 году в Благовещенске премию планируется вручать в трех номинациях: «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии» и «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

Литературную премию имени Леонида Завальнюка телекомпания «Альфа-канал» учредила в 2016 году. Соучредителями стали Амурская областная научная библиотека, Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный университет.

Фото: БГПУ