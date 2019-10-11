Концерт Ваенги, бодибилдинг и фитнес-бикини: выходные в Благовещенске

В эти выходные горожан приглашают на концерт Елены Ваенги. Желающие смогут побывать на Гран-при Амура по бодибилдингу и фитнес-бикини, а также на интересных экскурсиях. На картодроме пройдет очередной этап чемпионата по тайм-аттак. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время.

Суббота, 12 октября

В 11:00 каждый желающий сможет принять участие в акции по посадке деревьев. В рамках акции порядка 250 молодых саженцев калины, краснотала, рябины, бересклета появятся по улице Муравьева-Амурского в районе домов № 9, 13, 17.

В 11:00 начнется 4-й этап чемпионата города Благовещенска по тайм-аттак. Место проведения: картодром на 8 километре Новотроицкого шоссе.

В театре кукол представят спектакль для детей «Три поросенка». Начало в 11:00.

В 12:00 благовещенцев приглашают в народный музей Амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского (Краснофлотская, 95). В музее представлены фотографии, экспонаты и подлинные документы, отражающие вековую историю училища и амурского пароходства. На экскурсии покажут мундир начальника управления Амурского водного бассейна; библию, на которой было освящено училище при открытии; карту государственной границы России с Китаем, утвержденную Айгуньским договором в 1858 году; макет фрегата «Паллада» и многое другое. Музейный фонд насчитывает более 1 000 предметов.

В 14:00 в малом зале ОКЦ начнется посвящение в студийцы музыкально-творческой студии «Сольвейг».

В 15.00 впервые в Амурском областном краеведческом музее (подвал 04) откроют выставку благовещенского художника Артура Соснина «Дыхание жизни». Артур Николаевич работает в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Автор представит более 50 работ, написанных в разных техниках и жанрах. На открытии мастер расскажет о своем творческом пути, представленных работах, а также исполнит несколько песен собственного сочинения. Экспозиция будет работать в Амурском областном краеведческом музее в течение месяца.

В 16:00 ГДК приглашает присоединиться детей и взрослых к театральному действию под названием «Импровизация в стиле "Этюд": 9 лет театру!». Гостей праздника познакомят с творчеством театрального коллектива, а также у присутствующих будет возможность примерить неожиданные роли, встретиться с яркими персонажами и получить подарки.

В театре драмы в 17:00 покажут комедию в двух действиях «Тетки».

В большом зале ОКЦ выступит певица Елена Ваенга. Концерт начнется в 19:00.

Воскресенье, 13 октября

В кукольном театре дети увидят спектакль «Белоснежка и Краснозорька». Начало в 11:00.

В театре драмы в 12:00 можно посмотреть сказку «Считаю до пяти». А в 17:00 там же покажут лирическую комедию в двух действиях «Любовь и голуби».

В малом зале ОКЦ в 15:00 состоится посвящение в студийцы творческих коллективов филиалов ОКЦ.

В 15.00 в музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» состоится авторская экскурсия Натальи Овсийчук «События 1900 года» (о событиях 1900 года в Благовещенске).

В большом зале ОКЦ в 17:00 начнется Гран-при Амура по бодибилдингу и фитнес-бикини.

Суббота и воскресенье, 12 и 13 октября

В выходные пройдут тестовые игры между семьями по бадминтону. Записаться можно по телефону: 8-924-679-49-86. Игра займет час. Адрес: улица Текстильная, 48.

В спорткомплексе «Юность» состоится осенний Кубок города Благовещенска по футболу. Начало в 11:00.