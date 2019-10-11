В Хабаровском крае погиб проводник при замене лампочки в вагоне

На станции Бикин Хабаровского края проводник менял лампочку во время стоянки поезда и погиб. Предварительно установлено, что причиной смерти стал удар током.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (ДВСУТ СК России) проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

AmurMedia сообщает, что в дневное время один из работников железной дороги, предположительно во время замены лампочки на жилом вагоне, получил удар электрическим током от контактной сети, что повлекло его гибель.

Сотрудники провели осмотр места происшествия и экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.