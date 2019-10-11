13 октября в Амурском театре кукол простятся с заслуженным артистом Сергеем Елизовым

«Дорогие друзья, вчера ушел из жизни Елизов Сергей Иванович. Это огромная потеря для всех нас. Сообщаем, что прощание с заслуженным артистом РФ состоится в это воскресенье, 13 октября, с 13 до 15 часов в театре кукол», – гласит объявление в инстаграм-аккаунте театра.

Адрес театра кукол: Благовещенск, улица Шевченко, 60.

Амурскому областному театру кукол Сергей Иванович отдал больше 30 лет. Всего за годы творчества артистом сыграно больше 200 ролей. Многие поколения благовещенцев знали его как Деда Мороза. Он также играл в спектаклях «Золушка», «Небывальщина, или Забавные потешки», «Сэмбо», «Ханума», «Жуткий господин Ау», «Аистенок и Пугало», «Доктор Айболит».

Как режиссер Сергей Елизов поставил спектакли «Ку-ка-ре-ку», «Волшебная косточка», «Варьете Люкс», «У театра новоселье». В 2006 году заслуженный артист России был членом жюри антрепризных спектаклей фестиваля «Амурская осень».

Сергей Елизов награжден нагрудным знаком «За достижения в культуре» (1998), почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации» (1999), «Серебряным» почетным знаком «За работу в профсоюзе» (2010), почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России (2010), почетной грамотой министерства культуры и архивного дела Амурской области (2014), почетной грамотой Законодательного собрания Амурской области (2014).