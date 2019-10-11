В Благовещенске начали оказывать новые услуги социального такси

11 октября в Благовещенске началось оказание услуг социального такси для инвалидов-колясочников. Их предоставляет один из предпринимателей.

Ранее перевозкой инвалидов-колясочников в Благовещенске занимался центр социального обслуживания населения «Доброта». В эксплуатации Центра находится один специально оборудованный для этих целей автомобиль.

Новая служба соцтакси будет предоставлять услуги инвалидам-колясочникам, инвалидам I группы по зрению и детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пока достигнута договоренность с одним из такси Благовещенска. Приобретены два автомобиля, приспособленные к перевозке инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Амурской области, предусмотрен бесплатный проезд инвалидов к социально значимым объектам, расположенным на территории региона, и обратно. Определен перечень социально значимых объектов: медицинские организации, федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, протезно-ортопедические предприятия, организации, предоставляющие реабилитационные услуги, территориальный орган Фонда социального страхования РФ, территориальный орган Пенсионного фонда РФ, организации, реализующие медицинскую технику, органы и учреждения системы социальной защиты населения, многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, организации, предоставляющие населению жилищно-коммунальные услуги, организации, предоставляющие инвалидам и детям-инвалидам образовательные услуги, отделения почтовой связи, спортивно-оздоровительные организации, аптечные организации, организации культуры, аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, нотариальные конторы.

Граждане, имеющие право на данную услугу, смогут совершать поездки за счет средств бюджета области на общую сумму не более 2 000 рублей в месяц.

Фото: szn.amurobl.ru