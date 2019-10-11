Благовещенец уехал в Моховую Падь и пропал

Жительница Благовещенска просит помощи в поисках своего мужа. 26 сентября он уехал на дачный участок в Моховой Пади и пропал. Через пару дней женщина нашла в садах телефон супруга – устройство с полностью разряженной батареей лежало в кустах. Горожанка обратилась в полицию.

«25 сентября он поехал в сады, чтобы навести порядок на участке. Домой не вернулся, но я поначалу не переживала – он мог остаться у соседа. Звоню – не отвечает. Я поехала в сады. Там не нашла никаких подозрительных следов, но потом в кустах обнаружила разряженный телефон. Обратилась в полицию», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Ольга Викторовна.

Ее супруг – Владимир Ильич Буханцев, 1958 года рождения. «Он из Ивановки, у него там родственники. Мы с ними связались, но они его не видели, у них его не было», – уточнила женщина.

Приметы Владимира Буханцева: седой мужчина крупного телосложения, отсутствуют передние зубы, из-за чего при разговоре он немного шепелявит. В день пропажи был в черной демисезонной куртке, синих штанах, черных ботинках. Из дома в Моховую Падь он поехал на автобусе № 13, предположительно, был между остановкой Дубнячок и турбазой «Снежинка», напротив электроподстации.

«Видевших что-либо подозрительное 25–26 сентября в указанном районе прошу связаться со мной по номеру +7-924-674-82-05», – просит Ольга Викторовна.