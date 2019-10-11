Свободненское кладбище, рядом с которым построят водозабор, хотят законсервировать

Губернатор области Василий Орлов поручил рассмотреть возможность изменения проектного решения о реконструкции Пёрского водозабора, чтобы проблема была решена безболезненно для сельчан. Конкретное решение по этому вопросу еще не озвучено, пишут «Зейские огни».

В редакцию издания по этой проблеме обратилось несколько человек. «Представляете, нам какой-то чиновник рассказывал о том, как будет проходить процедура извлечения останков умерших из-под земли. Неужели нельзя построить это сооружение в другом месте? Если оно нужно городу, то зачем трогать сёла? А тем более таким кощунственным методом», – рассказала «Зейским огням» жительница Усть-Пёры.

Позже состоялась встреча сельчан и главы Свободненского района Эльвиры Агафоновой. «Откуда информация, что его будут строить прямо на кладбище? Как вы себе это представляете? Откуда появились разговоры, что строительство объекта связано со строительством газоперерабатывающего завода? АГПЗ здесь совершенно ни при чём. Водозабор необходим городу Свободному, и действительно на сегодняшний день существует проект на реконструкцию этого объекта по федеральной программе "Чистая вода". Он строится на территории города, просто называется Пёрский. А так как село расположено близко к границам города, кладбище попало во вторую санитарную зону. Но этот вопрос ещё прорабатывается», – сказала глава.

«Мы выставим живую стену перед тяжёлой техникой, но не дадим уничтожить кладбище!» — говорили люди. «Надеемся, что губернатор не пойдёт на такой шаг. И пусть он найдёт время в своём графике и приедет к нам в село. Нельзя так людей ставить перед фактом», – высказался один из сельчан.

На кладбище захоронено порядка 420 человек. Эльвира Агафонова пояснила, что амурское правительство с областным управлением Роспотребнадзора отрабатывает вопрос об исключении из санитарно-защитной зоны этого кладбища, чтобы не проводить мероприятия по его переносу.

«Возможно, оно будет законсервировано, то есть хоронить в селе местных жителей больше не будут. Однако как вариант – недалеко расположенное кладбище села Дмитриевка или свободненское. Хочу отметить, что все мы люди и понимаем, что перенос кладбища не пройдёт безболезненно для каждой семьи, у которой здесь покоятся родственники. Поэтому прорабатываются все возможные пути, чтобы этого не случилось», – пояснила глава.

Как пояснял на одном из заседаний свободненского городского Совета народных депутатов глав Свободного мэр Владимир Константинов, Пёрский водозабор строится по принципу добычи подрусловых вод реки Пёра. И есть санитарно-защитная зона, в которой не должно быть никаких объектов типа кладбищ, свалок, помоек, скотомогильников и так далее. Сельское кладбище находится от точки водозабора на достаточно большом расстоянии, но близко к реке. И сейчас проводятся совещания с Роспотребнадзором для того, чтобы ограничить санитарно-защитную зону водозабора. Сегодня только есть проект на реконструкцию водозабора.