Василий Орлов призвал амурчан участвовать в конкурсе «Лидеры России»

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В России стартовал третий сезон конкурса управленцев нового поколения «Лидеры России». Он проводится для выявления, развития и поддержки руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Участники в рамках конкурса будут реализовывать социальный проект. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться. Кроме этого, у конкурсантов появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного бизнеса.

Амурчан к участию в конкурсе призвал губернатор региона Василий Орлов.

«Если вы профессионал, верите в свои силы, стремитесь к новым успехам, обязательно примите участие в конкурсе "Лидеры России"! Что может вам дать участие в конкурсе? Во-первых, уникальные новые знания и компетенции, они обязательно будут полезными в вашей карьере и помогут реализовать лидерские качества. Во-вторых, это шанс познакомиться с новыми людьми – с наставниками, с сокурсниками, такими же целеустремленными, успешными и полными здравых идей. И, в-третьих, это возможность карьерного роста как в госслужбе, так и в крупных компаниях. Наша страна сейчас очень нуждается в подкованных, сильных, современных лидерах! Даю вам этот совет как участник первого конкурса. Да, конкурс был очень непростым, но это, безусловно, того стоило. Полученный опыт просто уникален, он реально помогает в работе и жизни», – сказал губернатор.

В прошлом году представители Амурской области успешно проявили себя на конкурсе. В региональный полуфинал, состоявшийся в январе во Владивостоке, прошли около 30 представителей Амурской области. Шестеро конкурсантов прошли в финал: Сергей Дмитриенко – экс-министр внешнеэкономическийх связей, туризма и предпринимательства области, Павел Пузанов – руководитель Агентства Амурской области по привлечению инвестиций, Ольга Казмер (АО «Амуруголь»), Антон Касьян (ПАО «Сбербанк»), Петр Стрелец (студия дизайна и брендинга VATA) и Алексей Шевелев (ООО «Атик-Азияавто»).

За два предыдущих года проведения конкурса назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами (в их числе глава Приамурья Василий Орлов), четверо – заместителями федеральных министров.

Организаторы конкурса привнесли в третий сезон немало нового. Нововведением стал запуск трех новых специализаций — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Также претерпел изменения и формат теста общих знаний, для прохождения которого будет даваться три попытки.

Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса. 300 финалистов получат по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Победители смогут занять должности в ведущих вузах, крупных корпорациях и министерствах.

Участники конкурса, прошедшие в федеральные полуфиналы, могут быть включены без прохождения конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Амурской области. Многие из них уже воспользовались этой возможностью, сообщает правительство Амурской области.

Дополнительная информация об условиях участия опубликована на официальном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.