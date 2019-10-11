Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

Управление Росприроднадзора по Амурской области упразднили

Управление Росприроднадзора по Амурской области упразднили
Фото: rpn.gov.ru

Управление Росприроднадзора по Амурской области было реорганизовано в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, сообщается на сайте 28.rpn.gov.ru. Это сделано в соответствии с приказом федерального ведомства.

Новое управление объединило ведомства трех дальневосточных регионов – Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Приамурское межрегиональное управление будет находиться на всех трех территориях, с юридическим адресом в Хабаровске, сообщили ИА «Амур.инфо» в бывшем амурском управлении Росприроднадзора.

Просмотров всего: 208

#жизнь

распечатать


Общество

В селе Усть-Уркима Тындинского района ключи от новых домов получат 28 человек
Общество 6

Благовещенцы устроили социальный эксперимент с похищением детей (видео)

Общество 22

Амурчане перешли с мяса и морепродуктов на рыбу и картошку

Общество 9

Благовещенцы жалуются на соседство с собачьим приютом (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь