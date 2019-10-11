Управление Росприроднадзора по Амурской области упразднили

Фото: rpn.gov.ru

Управление Росприроднадзора по Амурской области было реорганизовано в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, сообщается на сайте 28.rpn.gov.ru. Это сделано в соответствии с приказом федерального ведомства.

Новое управление объединило ведомства трех дальневосточных регионов – Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Приамурское межрегиональное управление будет находиться на всех трех территориях, с юридическим адресом в Хабаровске, сообщили ИА «Амур.инфо» в бывшем амурском управлении Росприроднадзора.

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Александр Авдеев