Пенсионеров Белогорска обучат азам компьютерной грамотности

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В Белогорске пенсионеров обучат компьютерной грамотности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и подготовки к переписи населения- 2020. Идею массового обучения граждан старше 60 лет глава Белогорска Станислав Мелюков уже озвучил учителям информатики.

Встреча с участием замглавы по социальной политике Галиной Бурмистровой, замглавы по информационным технологиям Мариной Зингер, председателем комитета по образованию Ириной Губиной состоялась в кабинете главы города. «В век информационных технологий возможности каждого человека возросли многократно, – констатировал Станислав Мелюков. – Сейчас найти интересующую информацию можно буквально в два «клика», не говоря уже об общении с родственниками, друзьями и знакомыми из любой точки мира. Но люди в пенсионном возрасте зачастую не умеют пользоваться информационными технологиями. Задача – научить максимально возможное число пенсионеров стать с ними на “ты”».

Научить пользоваться интернетом, получать муниципальные и государственные услуги, производить расчеты он-лайн, общаться в социальных сетях: за 10 уроков участники курсов бесплатного экспресс-обучения получат практические навыки использования информационных технологий. По решению главы Белогорска постигать компьютерную грамотность люди пенсионного возраста будут в каждой школе, во внеурочное время.

«Муниципалитет готов компенсировать трудозатраты педагогов для того, чтобы для пенсионеров обучение было бесплатным, – добавил Станислав Мелюков. – Предлагаю разработать программу обучения, определить расписание занятий и порядок формирования групп до 10-12 человек. Понятно, что старшее поколение требует особого подхода в обучении. Важно, чтобы на выходе человек преодолел чувство растерянности при виде цифровых услуг и мог ими пользоваться».

Начнется обучение пенсионеров с 5 ноября 2019 года. По итогам курсов обучающиеся сдадут экзамен для закрепления полученных знаний и получат соответствующий сертификат.

«Считаю, что пенсионерам очень необходимы подобные курсы, потому что большинство из них испытывают затруднения, даже порой подходя к терминалу, не знают, как ввести свои данные. Сейчас практически все документы можно оформлять через госуслуги, но пенсионеры затрудняются там зарегистрироваться, а если и прошли регистрацию, то не могут понять, как входить в программу, в какие именно разделы им необходимо попасть, чтобы оформить те или иные документы. Даже записаться к врачу без очереди сейчас можно через электронную регистратуру Госуслуг. На самом деле это жизненно необходимые навыки. И мы, педагоги, конечно, поддержали инициативу главы. Нет задачи академического обучения, есть задача научить элементарному», – приводит слова учителя информатики школы № 4 Натальи Пименовой пресс-служба администрации Белогорска.