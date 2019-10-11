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11октября
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В Амурской области возбудили уголовное дело о вандализме из-за надписей о Путине

В Амурской области возбудили уголовное дело о вандализме из-за надписей о Путине
Фото: pixabay.com

Двое жителей Благовещенска сообщили о возбуждении против них дела о вандализме за надписи против Путина. Как сообщают СМИ, Андрей Саяпин заявил о возбуждении против него и его знакомого Дмитрия Соседова уголовного дела о вандализме.

По словам Саяпина, их задержали на улице с применением силы и доставили в городской центр по противодействию экстремизму, а затем – в отдел внутренних дел города. Там им сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 214 УК «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах» и угрожали, что обвинение могут переквалифицировать на часть 2 той же статьи «Вандализм в составе группы лиц или по мотивам политической ненависти».

Саяпин добавил, что во время допроса оба дали признательные показания: они действительно нанесли несколько надписей на стены, в том числе фразу «Путин – ***** [фуфло]». «Никто ни на кого не давил, – пояснил амурчанин. – Как я понял, они нас около двух лет отслеживали в связи с разными надписями. Они просто решили "нити обрубить". Мы уже сами ничего не скрываем», – передает слова Саяпина «ОВД-инфо».

После допросов Саяпина и Соседова отпустили, отняв мобильные телефоны. По словам Саяпина, меру пресечения им пока не избирали.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале июля в Благовещенске на колоннах здания Амурской государственной медицинской академии появилась оскорбительная надпись. Тогда в пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что по факту появления данной надписи полицией проводится проверка.

Комментарий по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Свяпина и Соседова в полиции пообещали дать позже.

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#закон #происшествия

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