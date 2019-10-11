Звезды призывают молиться за здоровье Анастасии Заворотнюк

С августа 2019 года появились слухи о том, что у Заворотнюк обнаружили рак 4 степени. Известно, что сначала актриса проходила лечение в московской клинике, но в начале октября ее выписали. По информации некоторых СМИ, состояние звезды все еще остается тяжелым, но теперь она будет лечиться в другой клинике.

Из-за того, что родственники Заворотнюк не дают комментариев о реальной ситуации, в Сети стали появляться противоречивые слухи о ее состоянии. Знаменитости решили не оставаться в стороне и запустили флешмоб в поддержку коллеги, открыв страницу в социальных сетях, на которой будет публиковаться только проверенная информация о самочувствии Анастасии, сообщает StarHit.

Стас Михайлов, Анна Семенович, Николай Басков, Наташа Королева, Елена Север и многие другие звезды призывают верить только фактам.

«Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди. Просто помолитесь за здоровье Насти», – написал Стас Михайлов.

Анна Семенович также призвала поклонников молиться за здоровье Заворотнюк. По ее мнению, близким актрисы сейчас нужен покой, ведь они и так каждый день сталкиваются со стрессом и эмоциональными потрясениями. «Сейчас столько некорректной информации доходит до нас о состоянии здоровья Анастасии! Я прошу всех остановиться. Давайте будем поддерживать Настю вместе», – подписала фото Семенович.

Позже стало известно, что из-за чрезмерной активности аккаунт, посвященный состоянию Анастасии Заворотнюк, был временно заблокирован.

Поклонники актрисы поддержали инициативу российских звезд. Фанаты считают, что ситуация достигла критического предела, и поэтому платформа, на которой будет появляться только проверенная и актуальная информация, просто необходима. Другие же призывают родственников Заворотнюк не скрывать положение вещей, выйти на публику и развеять все слухи и сплетни. Коммерческий директор Анастасии уже несколько раз обещал, что сама Заворотнюк даст интервью по поводу своего состояния, но пока о конкретной дате информации не было.