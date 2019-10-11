В Завитинском районе ввели карантин по АЧС и начали отчуждать свиней

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8 октября в Завитинском районе установили карантин по АЧС. Постановление об этом подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней специалисты признали личное подсобное хозяйство, расположенное в селе Червоная Армия, сообщается на сайте администрации Завитинского района.

Первой угрожаемой зоной по АЧС объявлена территория в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, включая территорию села Червоная Армия. Населенный пункт входит в городской округ Завитинска. Второй угрожаемой зоной объявлена территория в радиусе 100 километров от эпизоотического очага. Власти утвердили план ограничительных мероприятий по ликвидации очагов АЧС и предотвращению распространения возбудителя болезни.

9 октября на основании распоряжения правительства Амурской области № 285-р от 09.10.2019 в Завитинском района начали отчуждать свиней и изымать продукты животноводства. Отмечается, что в первой угрожаемой зоне по африканской чуме свиней производится отчуждение животных в хозяйствах всех форм собственности.

Как сообщало Амур.инфо, по данным на конец сентября, в Приамурье в результате вспышки АЧС специалисты провели отчуждение в общей сложности 12,5 тысячи свиней. Была уничтожена примерно пятая часть поголовья. В регионе осталось около 41 тысячи животных.

Первоначально вирус чумы в Амурской области был выявлен 7 августа на территории Благовещенского района.