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11октября
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сегодня, 10:15 4

В Завитинском районе ввели карантин по АЧС и начали отчуждать свиней

В Завитинском районе ввели карантин по АЧС и начали отчуждать свиней
Фото: Амур.инфо

8 октября в Завитинском районе установили карантин по АЧС. Постановление об этом подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней специалисты признали личное подсобное хозяйство, расположенное в селе Червоная Армия, сообщается на сайте администрации Завитинского района.

Первой угрожаемой зоной по АЧС объявлена территория в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, включая территорию села Червоная Армия. Населенный пункт входит в городской округ Завитинска. Второй угрожаемой зоной объявлена территория в радиусе 100 километров от эпизоотического очага. Власти утвердили план ограничительных мероприятий по ликвидации очагов АЧС и предотвращению распространения возбудителя болезни.

9 октября на основании распоряжения правительства Амурской области № 285-р от 09.10.2019 в Завитинском района начали отчуждать свиней и изымать продукты животноводства. Отмечается, что в первой угрожаемой зоне по африканской чуме свиней производится отчуждение животных в хозяйствах всех форм собственности.

Как сообщало Амур.инфо, по данным на конец сентября, в Приамурье в результате вспышки АЧС специалисты провели отчуждение в общей сложности 12,5 тысячи свиней. Была уничтожена примерно пятая часть поголовья. В регионе осталось около 41 тысячи животных.

Первоначально вирус чумы в Амурской области был выявлен 7 августа на территории Благовещенского района.

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#животные

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    а карантин вводится после вспышки?? а где логика? а уберечь своё хозяйство? оградить, корма проверенные, контроль посещения и прочие меры???? выжигают область по свинине, у города всех сожгли, обработали-идет дальше, что не тем обработали или поздно выявили??? гл, ветврача и гл, дорожника на нары!!!

  • Ксенька

    Ксенька
    23 минуты назад

    Мираторгу дорогу освобождают. Конкурентов уничтожают

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Ксенька

    Мираторгу дорогу освобождают.



    А ему кто-то загораживал дорогу? О_О



  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    Ксенька

    Мираторг у дорогу



    Ну так и где он?...

    Покупала недавно мясо, вырезку: говядина парная, свинина отличная, но крепкомороженая. Вот и думай, с чумой, али нет...

    Растащили по области заразу - сами себе злобные буратинки, а крайний - да, Мироторг...

    Власти бы действовали решительнее, фермеры изначально соблюдали бы предписания, не препятствовали проведению мер - глядишь, последствия менее масштабными были бы. Но кто же свою вину признает? Куда проще злого врага в кустах искать.

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