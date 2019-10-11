Церковник предложил заменить в школе английский язык церковнославянским: обзор прессы

Космонавтов начнут вооружать; по мнению президента, оплата труда медиков должна быть справедливой; москвичам для счастья нужна зарплата 220 тысяч рублей. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В еженедельнике «Мир новостей» прочтете о том, что председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоирей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Объяснил это тем, что в церковнославянском языке заложены основы сегодняшнего современного русского языка. Что, между прочим, вполне естественно: в любом древнем языке заложены основы любого современного, как в любой дубине первобытного человека заложены основы сегодняшнего оружия.

Очень интересно

Кстати, об оружии. В «Известиях» нашел статью о том, что наших космонавтов снова начнут вооружать. Самые первые космонавты летали с «Макаровым», но когда Леонов и Беляев после приземления пару суток провели в зимней тайге, стало ясно, что этот пистолет бесполезен. Тогда тульские мастера изготовили трехствольное оружие, способное и ракеты пускать, и медведя завалить, и от инопланетян при случае отбиться. Но в 2007 году закончился срок хранения боеприпасов, новых запасных, как у нас водится, не изготовили, и пистолеты утилизировали. Летать стало не с чем. И вот в преддверии полетов на Луну, снова встал вопрос о вооружении наших звездолетчиков. А и правильно: ну как с недружественным НЛОшником встретишься, или американцем каким. Хотя, по-хорошему, просто брали бы с собой фляжечку чего покрепче, а?

И, находясь в глубоких раздумьях, постепенно добрался до «Российской газеты».

Напишут же такое

В «Российской газете» прочел о разговоре главы государства В. Путина с председателем правительства Д. Медведевым, в котором президент сказал, что оплата труда медиков «должна быть справедливой».

Нисколько не сомневаясь в правильности этого курса, невольно прочел другую статью этой же газеты о том, при какой зарплате россияне почувствуют себя счастливыми – москвичи, к примеру, при зарплате в 220 тысяч рублей. Так что, медики, возможно, и будут получать «справедливую зарплату», но до «счастливой» она вряд ли допрыгнет.

Полный абзац

Еще обратил на себя внимание заголовок «Голландия ушла в небытие». Мгновенно всполошился: а как же тюльпаны?! А как же ветряные мельницы?! А на весь мир известная травка, в конце концов. Но, читая заметку, успокоился: всё останется на месте, в том числе и знаменитый квартал «красных фонарей» в Амстердаме. Просто власти этой страны с двойным названием оставили только одно слово – «Нидерланды». Таким образом голландцы (точнее, уже нидерландцы) решили начать свою историю с чистого листа. Получится ли? Вон, помнится, великое государство Советский Союз тоже однажды решило жить по-новому… И поставив многоточие, перешел к чтению другой заметки.

На посошок

Напоследок очень смешная статья о воспитательнице таганрогского детского сада, которая проиграла суд, пытаясь восстановиться на работе. За что была уволена? Читала деткам сказку Ершова «Конек-Горбунок». И даже не за это. А за то, как ответила на вопрос детишек, что означает «сажать на кол».

Вот вы бы как объяснили? А пока вы пытаетесь ответить на это вопрос, я вспомнил «Муху-Цокотуху», в которой «Паучок нашу муху в уголок поволок». И, благодаря судьбу за то, что работаю не в детсаду (а то бы наобъяснял!), заканчиваю обзор.