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11октября
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Издевательства над собаками в амурском селе возмутили певицу Ольгу Орлову

Издевательства над собаками в амурском селе возмутили певицу Ольгу Орлову
Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российскую певицу, экс-солистку «Блестящих», ведущую реалити-шоу «Дом 2» Ольгу Орлову возмутили издевательства над собаками в селе Новочесноково Михайловского района, о котором писало Амур.инфо. Артистка сделала репост новости в «сторис» в Инстаграме. Орлова обратила внимание на произошедшее с животными и призвала помочь.

Ольга Орлова – заядлая собачница. Дома у звезды живут 4 собаки. Кроме того, артистка периодически берет на передержку собак, которые попали в беду и нуждаются в крове, а также помогает приютам для животных.

Тем временем в пресс-службе амурского УМВД рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.

«Полицией данная информация зарегистрирована, в установленном законом порядке проводится проверка. На место происшествия выехал участковый. Производится осмотр места происшествия, опрашиваются граждане – свидетели, очевидцы. Проводятся иные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311

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#животные #происшествия #шоу-бизнес

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