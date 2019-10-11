Издевательства над собаками в амурском селе возмутили певицу Ольгу Орлову

Ольга Орлова – заядлая собачница. Дома у звезды живут 4 собаки. Кроме того, артистка периодически берет на передержку собак, которые попали в беду и нуждаются в крове, а также помогает приютам для животных.

Тем временем в пресс-службе амурского УМВД рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.

«Полицией данная информация зарегистрирована, в установленном законом порядке проводится проверка. На место происшествия выехал участковый. Производится осмотр места происшествия, опрашиваются граждане – свидетели, очевидцы. Проводятся иные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311